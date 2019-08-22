التعليم العالي : إعفاء أبطال العالم في كرة اليد من مصروفات الجامعة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين بجامعتى عين شمس وحلوان من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.



يأتي ذلك تقديرا لأداء الفريق البطولي ، وحصولهم على بطولة كأس العالم، ورفع اسم مصر بين دول العالم.



ووجهت وزارة التعليم العالي أيضًا بصفتها رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.



جدير بالذكر أن منتخب مصر لناشئى كرة اليد حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا، بنتيجة 32 – 28.