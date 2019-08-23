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محافظات

تسليم 22 ماكينة خياطة لسيدات القصير لزيادة دخل الأسرة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:28 ص
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
إبراهيم جادالله
نظم فرع جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر وجمعية الشبان المسلمين بالقصير احتفالية أمس تحت رعاية اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لتسليم عدد ٢٢ ماكينة خياطة حديثة لـ ٢٢ سيدة بنظام الإقراض المتناهية الصغر، وهو أحد برامج الإقراض التي تتم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و الجمعيات الأهلية.

وأشار نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بالبحر الأحمر أنه سبق للجمعية الحصول على قرض بقيمة ٣ مليون جنيه من الجهاز لإعادة إقراض الفئات المستهدفة التى ترغب فى إقامة مشروعات متناهية الصغر، وذلك لإحداث تنمية حقيقية داخل المجتمع وتحسين مستوى دخل الأسرة .

ولضمان نجاح المشروع تم تدريب ٥١ سيدة على المهارات الحرفية المختلفة "الكروشية - الخياطة - الطباعة على الملابس - والاكسسوارات" بالإضافة إلى حصولهن على دورة تدريبية فى المهارات السلوكية وريادة الأعمال، مما أهلهم للحصول على قروض متناهية الصغر لإقامة مشروعات، كما أن هناك بعض المتدربات اقامت المشروع من مواردها الذاتية.

يأتي ذلك في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.

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