مجاملة فاضحة.. زكي عبد الفتاح: تعيين الحضري مدربا لحراس منتخب مصر تهريج

هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى مصر السابق فكرة تعيين عصام الحضري مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.



وكان عصام الحضري دخل ترشيحات اتحاد الكرة في الفترة الماضية لتعيينه مدربا للحراس في جهاز المنتخب الجديد خلفا لـ أحمد ناجي.



وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات صحفية:" تعيين عصام الحضري بمثابة تهريج ومجاملة فاضحة واستهتار بمدربي حرس المرمى المصريين المتواجدين على الساحة حاليا".



وأضاف:" الحضري غير مؤهل تماما لتولي هذا المنصب، ولا يمتلك الخبرات الكافية لتكون مهمته الأولى هي تدريب منتخب مصر.



ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن الجهاز الفني الجديد الأسبوع المقبل بعدما تم الاستقرار على تعيين جهاز وطني خلفا لجهاز المكسيكي خافيير اجيري.



