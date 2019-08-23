انخفاض أسعار الذهب اليوم 6 جنيهات عن الأسبوع الماضي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-8-2019 في مصر بنحو 6 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد أن حقق الذهب سلسلة من الارتفاعات القياسية بفعل المخاوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وتراوحت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 21 حسب آخر تحديث لموقع "إيجي جولد بريس"، بين 699 جنيها و701 جنيه مقابل 695 جنيها الأسبوع الماضي، فيما تراوح سعر الذهب اليوم عيار 18 بين 599 و601 جنيه مقابل سعر 595 جنيهًا الأسبوع الماضي.



تراوحت أسعار الذهب اليوم عيار 24 بين 799 و801 جنيه مقابل 794 جنيهًا الأسبوع الماضي، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5592 جنيها و5608 جنيهات مقابل 5560 جنيهًا الأسبوع الماضي.



وسجلت أسعار الذهب سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الفترة الأخيرة بدعم من مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى جانب مخاوف من تراجع أداء عملات البنوك المركزية مقابل ظهور العملات الرقمية وإعلان شركة فيسبوك طرح عملة رقمية جديدة.

