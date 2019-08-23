ريا أبي راشد تتألق بـ إطلالة مثيرة مع فان ديزل

نشرت الفنانة ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر انستجرام، خلال لقائها مع الفنان العالمي فان ديزل.



وحلت الفنانة ريا أبي راشد بـ إطلالة مثيرة بدون ميك اب مرتدية تيشيرت أبيض وجيب قصيرة.



ولم تتكلف ريا أبي راشد بوضع الإكسسوارات المكلفة واعتمدت علي مظهرها الجذاب وتسريحة شعرها الأنيقة.



ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين" قمرررر" و "ملكة جمال قلبي".



يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.