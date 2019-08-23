ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البعثة الطبية للحج: 4 مصريين فقط بالرعاية المركزة في السعودية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:14 م
الحج
الحج
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام؛ أن حتى اليوم تم توقيع الكشف الطبي على 75000 ألف حالة؛ تم حجز 55 منها في المستشفيات السعودية لتلقي العلاج اللازم.

وأكد رئيس البعثة الطبية للحج خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ ان جميع الحالات مستقرة؛ والبعض اجرى عمليات جراحية؛ منوها انه هناك 4 حالات فقط في الرعاية المركزة .

وأشار رئيس البعثة الطبية للحج إلى أنه من أعمال البعثة تم متابعة علاح 37 حالة فشل كلوي؛ و 8 حالات مصابة بالأورام؛ مشيرا إلى أنهم سوف يتابعون كل الحالات حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيادات البعثة الطبية للحج بـ مكة والمدينة تستقبل 1026 حاجا مصريا

البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 3090 حالة مرضية

عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 12065 حاجا مصريا

عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 18514 حاجًا مصريًا

بعثة الطبية للحج: حالات الحجاج المصريين مستقرة والوفيات كلها طبيعية.. فيديو

استقبلت 50 ألف حاج.. عيادات البعثة الطبية تستأنف عملها في مكة والمدينة

ترشيحاتنا

بعد حلقة ريهام سعيد عن السمنة .. نقابة الإعلاميين تعقد اجتماعا طارئا اليوم لضبط المشهد الإعلامى

بـ بشرة برونزية.. درة تستعرض جمالها فى جلسة تصوير جديدة

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

بطل رقص.. ريهام سعيد تقصف جبهة تامر حبيب بعد الهجوم عليها

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم

زيادة قوة الجنيه.. خبير اقتصادي يوضح أهمية انخفاض سعر الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد