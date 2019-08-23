البعثة الطبية للحج: 4 مصريين فقط بالرعاية المركزة في السعودية

قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج لهذا العام؛ أن حتى اليوم تم توقيع الكشف الطبي على 75000 ألف حالة؛ تم حجز 55 منها في المستشفيات السعودية لتلقي العلاج اللازم.



وأكد رئيس البعثة الطبية للحج خلال برنامج «اليوم»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي «عمرو خليل»؛ ان جميع الحالات مستقرة؛ والبعض اجرى عمليات جراحية؛ منوها انه هناك 4 حالات فقط في الرعاية المركزة .



وأشار رئيس البعثة الطبية للحج إلى أنه من أعمال البعثة تم متابعة علاح 37 حالة فشل كلوي؛ و 8 حالات مصابة بالأورام؛ مشيرا إلى أنهم سوف يتابعون كل الحالات حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة.