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حوادث

اليوم.. محاكمة 6 متهمين قتلوا كويتيا فى العجوزة لسرقته

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم السبت، محاكمة 6 متهمين لاتهامهم بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة , أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية.. حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد ازهاق روحه ليتمكنا من اتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين اتمام المخطط الاجرامي.

اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه اثار مادية و ما ورد بتحريات جهات البحث واقوال شهود الواقعة وما انتهت اليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بان سبب الوفاة اسفكسيا الخنق .

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