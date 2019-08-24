دينا الشربينى ببطن مكشوف مع عمرو دياب فى فرح بالساحل الشمالى.. فيديو

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورا للفنانة دينا الشربينى بصحبة النجم عمرو دياب فى احد الافراح بالساحل الشمالى، وظهر جزء من بطنها خلال لقطات نشرتها الإعلامية بوسى شلبى على صفحتها بموقع انستجرام.وقدم عمرو دياب أغنيته الجديد يوم تلات، وسط صيحات من المتواجدين، ونادى عمرو على دينا والتى صعدت معه على المسرح ورقصت مع العروسين ثم سرعان ما نزلت، وتواجد بحفل الزفاف عدد من الشخصيات العامة، ومنهم رجاء الجداوى، لميس الحديدى ، وبوسى شلبى.وتصدر هاشتاج #يوم_تلات موقع "تويتر" بعد ساعات قليلة من طرح النجم عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم "يوم تلات" من ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه قريبا بالأسواق.وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاج #يوم_تلات الذي يحمل اسم أغنية عمرو دياب الجديدة، معجبين بالأغنية وكلماتها وألحانها.