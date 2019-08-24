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ببشرة برونزية وفستان شيفون... نرمين الفقي بإطلالة صيفية جديدة

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:47 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، خلال حضورها إحدى الحفلات برفقة صديقتها.

ظهرت نرمين الفقى فى الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان أبيض قصير واتسم التصميم بقماش الشيفون المزين بنقوشات الورد البارزة التي اتسمت بالألوان الهادئة، كما تميز بأكمامه المكشوفة.

وبدت نرمين الفقى ببشرة برونزية منحتها مظهرا جذابا ووضعت بعض لمسات المكياج الخفيفة، فيما أعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها.


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