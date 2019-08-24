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اقتصاد

عيار 21 ارتفع .. أسعار الذهب اليوم السبت 24 - 8 - 2019

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:00 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم
استقرت اسعار الذهب اليوم، السبت 24 - 8 - 2019، في مستهل تعاملات اليوم على ارتفاعات أمس الجمعة بقيمة 8 جنيهات بسبب تحرك الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم 

وسجلت اسعار الذهب ارتفاعًا خلال التعاملات المسائية أمس الجمعة ووصلت أسعار الأوقية إلى 1535 دولارًا، ثم تراجعت إلى أن استقرت عند 1527 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 703 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم  عيار 18

بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 602 جنيه.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 803 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل الجنيه الذهب نحو 5624.

أسعار الذهب اليوم عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 سعرا 728 .

أسعار الذهب اليوم عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 463 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 12

بلع سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 463 جنيها.

وهناك توقعات بالمزيد من الارتفاعات بسبب المساعي الأمريكية لتخفيض سعر الفائدة الأمريكية في محاولة لإحداث حالة من الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي ورفع كفاءة الاقتصاد، وهو الأمر الذي الذي سيؤدي إلى توجه المستثمرين إلى الملاذ الأمن لهم المتمثل في المعادن الثمينة، وبالأخص الذهب متوقعا ارتفاع الذهب خلال الأسبوع المقبل.

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