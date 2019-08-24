تنفيذ 6955 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط 232 محكوما عليهم و15 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.



وكانت تعليمات طارق عجيز مدير أمن القليوبية لضباط إدارة البحث الجنائى بتكثيف الحملات الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية.



واستهدفت الحملة مدن المحافظة وأسفرت عن ضبط 283 محكوما عليهم بإجمالى 6955 أحكام منفذة منهم 995 حكم حبس وتحصيل 5719 جنيها غرامات.



كما أسفرت الحملات عن ضبط (89) مخالفه منهم ( 7 إشغال طريق و25 بائع متجول و50 إزالة فورية ) وتم التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

