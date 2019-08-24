بدون مكياج.. ياسمين رئيس تفاجئ متابعيها عبر انستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة فاجأت بها متابعيها، وظهرت بدون مكياج.





وتشارك ياسمين رئيس عادةً جمهورها بصور من دون مكياج.





متابعو ياسمين رئيس جاءت أبرز تعليقاتهم :

ايه القمر ده ى

احلى من غير مكياج

اجمل ممثلة فى مصر

جميلة





وتستكمل ياسمين رئيس حاليًا تصوير مشاهدها من فيلم "لص بغداد" والمقرر عرضه قريبًا.



