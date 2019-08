تعرف على طريقة حذف سجل البحث والمشاهدة على يوتيوب

يعد موقع يوتيوب "YouTube" من أفضل المواقع المجانية لمشاهدة مقاطع الفيديو بل والأكثر شعبية بين المستخدمين، ويضم الموقع العديد من الميزات الإضافية التى تعمل على تحسين تجربة المستخدم على المنصة.



وبحسب ما ذكرته شبكة "India Today" الهندية، أثناء تصفح ومشاهدة "يوتيوب"، يحتفظ الموقع بسجل للبحث وآخر للمشاهدة، فإذا كنت ترغب في حذفهم، يتيح الموقع لمستخدميه ميزتين يمكن من خلالهم حذف سجل البحث والمشاهدة التى قام المستخدم بمشاهدتها على الموقع، وإليك كيفية حذفها.



- من خلال تطبيق الهاتف الذكي:

1. افتح تطبيق يوتيوب "YouTube"، ثم اضغط على صورة الملف الشخصي أعلى اليمين.



2. اضغط على خيار الإعدادات "Settings".



3. مرر إلى الأسفل ثم اختر خيار السجل والخصوصية "History and Privacy".



4. ستظهر قائمة جديدة اضغط على خيار مسح سجل المشاهدة "Clear Watch History".



5. من خلال الرسالة المنبثقة اضغط على محو سجل البحث "Clear Search History"، سيؤدى ذلك إلى مسح جميع مقاطع الفيديو التى شاهدتها وسجل البحث الخاص بك.



- من خلال متصفح الويب:



1. افتح موقع يوتيوب "YouTube"، ومن خلال القائمة الجانبية اضغط على خيار السجل "History".



2. من خلال القائمة على الجانب الأيمن اختر سجل المشاهدة "Watch History".



3. اضغط مسح كل سجل المشاهدة "Clear All Watch History".



4. ثم عد للقائمة على الجانب الأيمن مرة أخرى، وحدد خيار سجل البحث "Search History".



5. اضغط على خيار مسح سجل البحث "Clear All Search History".