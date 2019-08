عشرة عمر.. بشرى وامير كرارة يجتمعان في أحدث ظهور

View this post on Instagram

إللى فى الصورة ده مش بس أمير كرارة و باشا مصر ...لا ده كمان عشرة عمر من بداياتنا فى الوسط الفنى من ايام مسلسل شباب اون لاين إخراج هالة خليل....اجمل ما فيه انه ما اتغيرش مع الناس ...نفس خفة الدم نفس الطيبة و الروح الحلوة المتواضعة مع الكل و فوق ده كله برج الميزان زى حالاتى... دايما بتسعدنى رؤياك يا امير[email protected]