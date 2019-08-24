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فن

عشرة عمر.. بشرى وامير كرارة يجتمعان في أحدث ظهور

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:03 م
بشرى - امير كرارة
بشرى - امير كرارة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة تجمعها بالنجم امير كرارة.

وعلقت الفنانة بشرى على الصورة، "إللى فى الصورة ده مش بس أمير كرارة و باشا مصر ...لا ده كمان عشرة عمر من بداياتنا فى الوسط الفنى من ايام مسلسل شباب اون لاين إخراج هالة خليل....اجمل ما فيه انه ما اتغيرش مع الناس".

وأضافت الفنانة بشرى "نفس خفة الدم نفس الطيبة و الروح الحلوة المتواضعة مع الكل و فوق ده كله برج الميزان زى حالاتى...دايما بتسعدنى رؤياك يا امير".

يذكر أن آخر أعمال بشرى كان مسلسل "عوالم خفية" لعادل إمام، الذي عرض في رمضان 2018.

"عوالم خفية" تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي امام وهشام تحسين ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، أحمد وفيق، صلاح عبد الله ، بشرى، هبة مجدي، ومي سليم.

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