منتخب مصر لكرة اليد يهزم زامبيا 42 - 23 في دورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر لكرة اليد في الفوز علي منافسه زامبيا بنتيجة 42-23 في ثاني لقاءات الفراعنة بدورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب .



ونجح منتخب اليد بقيادة المدير الفني هانى الفخرانى، فى الفوز على غينيا فى افتتاح مشوار البطولة الأربعاء بنتيجة 42 /22.



ويقع منتخب مصر فى الألعاب الأفريقية فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من: غينيا والمغرب وزامبيا بعد اعتذار الكاميرون.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة بعضا من عناصر منتخب الشباب والناشئين والكبار، وهم كل من؛ عمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر كاستيلو وعمر سامى وخالد وليد وشادى محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هانى ومهاب سعيد.