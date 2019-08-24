عايزين يلموا النقطة.. رئيس شبكة الدفاع عن الطفل: زواج طفلي السنبلاوين اتجار بالبشر

قال احمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل، والمحامي بالنقض، ان القانون يجرم زواج الاطفال دون سن اقل من 18 عاما، وذلك بعد ان رفعه المشرع في عام 2008 من 16 سنة الي 18.



واكد مصيلحي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان زواج طفلي الدقهلية بالسنبلاوين، يعد اتجارا بالبشر من خلال التربح من ورائهم بجمع الاموال " النقطة"، مضيفا انه يتم جمع مبالغ ضخمة في تلك الليلة.



واوضح رئيس شبكة الدفاع عن الطفل ، ان الاهل يفسرون بالمخالفة القانونية الجواز المبكر بأنه جواز سترة للاطفال، مضيفا انه جريمة في حق الانسانية، لان الزوجين يكونوا غير قادرين وينهكوا بدنيا ، وينجبوا اطفالا غير اصحاء.



واشار مصيلحي، أن الضرر الاداري ينتج عن عدم قدرة الزوجين الاطفال علي استخراج شهادة ميلاد لابنائهم، مشيرا الي انه بعد ادراك الموقف تزيد نسب الطلاق بشكل كبير.



وافاد رئيس شبكة الدفاع عن الطفل، ان الازهر الشريف اعلن خطورة الزواج المبكر وانه ليس من الدين او الاسلام القيام بذلك، مضيفا ان الكنيسة لها دور واضح بحظر ومنع الزواج المبكر.



واضاف ان علي المأذون ضرر كبير من الناحية الادارية بشطبه من مهنته، وشق جنائي بمشاركته بجريمة الاتجار بالبشر، وتعريض الاطفال للخطر ويواجه عقوبة السجن 6 شهور، وفي حالة تعدي سن الزوج عن 18 سنة يصبح مشتركا بالجريمة.



يذكر أن قرية السنبلاوين بمحافظة الدقهليه شهدت إقامة حفل خطوبة لطفلين شمس وإيمان، منذ عام 2013 ، حيث بلغ سن العروسة إيمان 10 سنوات ، فيما بلغ العريس شمس 13 عامًا، وبعد مرور 6 سنوات، تزوج شمس.