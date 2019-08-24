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تعليم

علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:23 م
نظام التعليم الجديد
نظام التعليم الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في نظام الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد ، سينقسم الطلاب لشعبتي علمي وأدبي فقط .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، انه لن يكون هناك تشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة في منظومة الثانوية العامة الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن جوهر التطوير في المرحلة الثانوية يتمحور على تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم، والتصحيح القادر على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة، أما التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير ولم نختزل التطوير في جهاز تابلت كما يظل يعتقد البعض.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن قانون النظام المعدل للثانوية العامة لم يعرض بعد على مجلس النواب، حتى يتثنى للوزارة تقييم التجربة، وعليه فقد تقرر اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 / 2020 ”سنة نقل“ لهذا العام فقط، مع اعتبار الصف الأول الثانوي سنة تجريبية للسنوات المقبلة،“ مؤكدًا أن الوزارة ستستعين بأفضل المعلمين لتدريس محتوى المناهج للصفين الأول والثاني الثانوي من خلال بنك المعرفة.
علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد
علمي وأدبي فقط .. إلغاء التشعيب لعلوم ورياضة بنظام الثانوية العامة الجديد

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