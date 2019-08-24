وزير الدفاع البرازيلي: أمريكا لا تقدم مساعدة ملموسة لمكافحة حرائق الأمازون

قال وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو اليوم السبت إن الولايات المتحدة لا تقدم دعما ملموسا لمكافحة حرائق الغابات برغم عرض المساعدة الفضفاض الذي قدمة الرئيس دونالد ترامب.



وأبلغ أزيفيدو الصحفيين في مؤتمر صحفي أنه لم تجر اتصالات أخرى بين البلدين فيما يتعلق بالحرائق التي تستعر في غابات الأمازون بعد عرض المساعدة الذي قدمه ترامب في اتصال هاتفي بالرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.