تعرف على أوراق التقديم في المدن الجامعية بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019-2020 عبر الضغط هنا http://app2.helwan.edu.eg/Modon



وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية للعام الجامعى 2019-2020 الاتى :



1- أن يشتمل ملف الطالب على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر



2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب



3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والاختام



4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها



5- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل



6- عدد (12) صورة شخصية للطالب



7- إيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى



8- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة



7- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى .



الجدير بالذكر ان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن ان الجامعة تعمل على توفير جميع الخدمات بجودة عالية و متميزة من اجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب الجدد خاصة طلاب المدن الجامعية،مشيرا الى ان اخر ميعاد للتقديم الالكترونى للمدينة الجامعية بجامعة حلوان هو يوم السبت الموافق 31-8-2019.