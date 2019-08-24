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تعليم

تعرف على أوراق التقديم في المدن الجامعية بجامعة حلوان

السبت 24/أغسطس/2019 - 08:24 م
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل للتسكين بالمدن الجامعية بجامعة حلوان للطلاب المستجدين للعام الجامعى 2019-2020 عبر الضغط هنا http://app2.helwan.edu.eg/Modon

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية للعام الجامعى 2019-2020 الاتى :

1- أن يشتمل ملف الطالب على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

2- عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

3- عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات والاختام

4- بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

5- وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

6- عدد (12) صورة شخصية للطالب

7- إيصال سداد قيمة التأمين للطلاب القدامى

8- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

7- استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى .

الجدير بالذكر ان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أعلن ان الجامعة تعمل على توفير جميع الخدمات بجودة عالية و متميزة من اجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب الجدد خاصة طلاب المدن الجامعية،مشيرا الى ان اخر ميعاد للتقديم الالكترونى للمدينة الجامعية بجامعة حلوان هو يوم السبت الموافق 31-8-2019.

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