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ترامب: لست المسيح المخلص ووسائل الإعلام غير جديرة بالثقة

السبت 24/أغسطس/2019 - 09:41 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد وسائل إعلام أخذت قوله "أنا المختار" على محمل الجد، مؤكدا أن ذلك كان مجرد مزاح.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم السبت: "عندما رفعت ناظريّ إلى السماء وقلت ممازحا: أنا المختار، وأنا أتحدث في مؤتمر صحفي عن النزاع التجاري مع الصين، لم أكن أتخيل أن تصفني وسائل إعلام بأنني أعاني من عقدة المسيح".

وأكد ترامب أن الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي كانوا يدركون تمام الإدراك أنه يتحدث بسخرية وهو يبتسم ويبتسمون هم الآخرون، وتابع: "كانوا يعلمون الحقيقة.. ثم رأيت كيفية تغطيتهم للحدث فيما بعد.. CNN وMSNBC وغيرهما من وسائل الإعلام الكاذبة قدمت ذلك على أنه خبر جدي يدل على أنني أعتبر نفسي المسيح المخلص.. لا مزيد من الثقة!".

وخلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أعلن ترامب أن الحرب التجارية التي يخوضها ضد بكين ليست حربه، وأن رؤساء أمريكيين آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها لكنه "المختار" من الله لأداء هذه المهمة.

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