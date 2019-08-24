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خالد شقير: السيسي يحرص على معاملة الدولة العدوة بشياكة.. فيديو

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
حمزة شعيب
أكد خالد شقير، المحلل السياسي، أن المدينة الفرنسية التي تنعقد فيها قمة الدول السبع الكبرى، شبه منعزلة عن العالم، بسبب الأجواء الاحترازية التي يقوم بها الأمن.

وتابع "شقير"، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، شكر الأهالي على تقبلهم هذه الإجراءات الاحترازية، بالتزامن مع انعقاد قمة الدول السبع الكبرى، مضيفًا أن قمة الدول السبع الكبرى في فرنسا تتصدر جدول أعمالها مكافحة الإرهاب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للدول المشاركة.

وأشار إلى أن قمة الدول السبع ستناقش الأوضاع السياسية، رغم أنها اقتصادية من الطراز الاول، وفي هذا الإطار تم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة فرنسا منذ أسبوع، لدراسة إعادتها لقمة الدول السبع مرة أخرى، بعد استبعادها على خلفية أزمة جزيرة القرم.

ونوه شقير إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي برئيس وزراء بريطانيا الجديد، على هامش انعقاد القمة، للحديث عن التعان الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، مضيفًا أن الرئيس السيسي يتعامل مع الدول الصديقة والعدوة بمبدأ الشياكة في الحوار، وعدم الإساءة حتى وهو يوجه لهم اللوم.

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