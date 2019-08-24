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البيت الأبيض: ترامب يلتقي غدا مع جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الكبرى

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:20 م
رئيس الوزراء البريطانى
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ
أعلن مسئولون في البيت الأبيض اليوم /السبت/ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقى غدا /الأحد/ في فرنسا مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى .

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جونسون أجرى اتصالا هاتفيا أمس مع ترامب أعرب - خلاله - عن أمله في استغلال هذا اللقاء في حمل ترامب على إنهاء التصعيد الأمريكي للحرب التجارية القائمة مع الصين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ترامب يعتزم - أيضا - عقد سلسلة من اللقاءات المنفردة مع الزعماء المشاركين في القمة التي تعقد فى بلدة (بياريتز) الفرنسية من بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي - الذي يشارك في هذه القمة كضيف خاص - حيث من المنتظر أن تتناول تلك اللقاءات الاشتباكات الحالية بين الشرطة والمتظاهرين فى هونج كونج واستئناف إيران لتخصيب اليورانيوم والتدخل في حركة الملاحة في خليج هرمز ومصير عناصر تنظيم داعش الارهابي الذين تحتجزهم القوات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة فى سوريا.

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