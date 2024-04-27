محمد هلب: السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومى لمصر

تحدث رجل الأعمال محمد هلب، رئيس مجلس إدارة مجموعة “هلب" المتخصصة في السيارات، عن مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر والعالم.

وأوضح محمد هلب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه مع التغيرات المناخية الحادة بسبب الانبعاثات الكربونية فأن دول العالم الان تتجه للاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل كامل.

وتابع رئيس مجلس إدارة مجموعة “هلب" المتخصصة في السيارات: السيارة التى تعتمد على الغاز والبنزين تساهم بأكبر نسبة انبعاثات كربونية والتى تؤدى للاحتباس الحرارى.

قطاع واعد

وعن مستقبل السيارات الكهربائية فى مصر أكد محمد هلب إن قطاع السيارات الكهربائية فى مصر قطاع واعد للغاية ويعد مشروع قومى للدولة.



وأوضح محمد هلب، أن سوق السيارات الكهربائية في مصر، شهد تطورا كبيرا منذ 3 سنوات، وبدأ يتضاعف عدد مستخدمي السيارات الكهربائية.