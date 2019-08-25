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حوادث

مصرع رقيب شرطة صعقًا بالكهرباء داخل منزله في بني سويف

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:51 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقى رقيب شرطة في العقد الرابع من عمره مصرعه، أمس السبت، إثر تعرضه لصعق كهربائى داخل منزله بقرية بنى سليمان الشرقية، في بنى سويف، أثناء صيانته للثلاجة.

تلقى مأمور مركز شرطة بنى سويف بلاغًا من إحدي المستشفىات الخاصة بشرق النيل، بوصول رقيب شرطة «عمر.م.ع»، 37 سنة، من قوة إدارة الحماية المدنية قطاع أمن الجيزة «راحة خدمة»، جثة هامدة، ادعاء صعق بالكهرباء.

وبالانتقال والفحص وسؤال شقيق المتوفى، قرر أنه أثناء قيام شقيقه بإصلاح ثلاجة بمنزله صعقه التيار، ما أدى إلي وفاته، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أى إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية بالوفاة.

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