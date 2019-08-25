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اللحظات الأولى لسقوط طائرتين إسرائيليتين في بيروت وسط تجمعات سكنية.. فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:50 ص
انفجار هائل في بيروت
انفجار هائل في بيروت
حسام رضوان
نشرت قناة "الغد" مقطع فيديو للحظات الأولى لسقوط طائرتين إسرائيليتين في الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ويظهر في الفيديو أن الطائرتين سقطتا وسط تجمعات سكنية.

وكان مسئول بحزب الله اللبناني كشف لوكالة "رويترز" البريطانية، إن صوت الانفجار الذي سمع دويه في العاصمة اللبنانية بيروت جاء بسبب إسقاط حزب الله طائرتين إسرائيليتين مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة.

وكان دوي انفجار، سمع في منطقة معوض في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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