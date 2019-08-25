ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبدالرحمن محمد: أُقدم حدوتة مختلفة مع أصالة بـ جابوا سيرته

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:03 ص
عبدالرحمن محمد وأصالة
عبدالرحمن محمد وأصالة ومديّن
آيه عاطف
أكد الشاعر عبدالرحمن محمد، أنه يشارك في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "جابوا سيرته" من ألحان مديّن، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وقال عبدالرحمن، لـ "صدى البلد"، إن الأغنية تروي حدوتة مختلفة، كما إنه يراهن عليها حيث إنها حققت نجاحا كبيرا قبل طرحها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنها أغنية فريدة من نوعها ومختلفة عن أي عمل تم تقديمه من قبل.

كما عبّر عن سعادته الكبيرة بالتعاون الأول له مع أصالة قائلًا:" العمل مع أصالة أهم خطوة في مسيريتي الفنية حتى الآن، وأنا تعلمت كثيرًا منها ومن العمل معها وأتمنى أن أكرر التجربة معها مرة أخرى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أقل من شهر.. أغنية أصالة كبير الشوق تحقق 2 مليون مشاهدة

أصالة تعلن موعد طرح الألبوم الجديد «في قربك»

روتانا تطرح برومو ألبوم أصالة الجديد.. في قربك

أحمد زعيم يكشف لـ صدى البلد كواليس أغنية مبقاش سر لأصالة

جابوا سيرته.. أغنية جديدة في ألبوم أصالة في قربك

برغم الخلاف.. أصالة تتعاون مع أحمد إبراهيم في ألبومها الجديد

ترشيحاتنا

الأفضلية للاحتراف.. مدافع الأهلي ينتقل رسميا لـ الدوري التونسي

دوام التوفيق في العبادة .. على جمعة يكشف علامات رضا الله عن عبده

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بمايوه بكيني.. شاهد

لف إيدك ورا ضهرك.. #تحدي_المرونة الجديد يثير ضجة على مواقع التواصل

أصلي الفرض في آخر وقته سريعاً هل تقبل الصلاة ؟ الإفتاء ترد

انا صاحب الكورة| حفلة أهداف.. اضربك فين مفيش في وشك مكان.. الزمالك يتأهل على حساب ديكاداها بدوري الأبطال.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية

فتحة فستان تظهر ساقيها .. لطيفة بإطلالة تثير الجدل فى أحدث ظهور.. شاهد