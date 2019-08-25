عبدالرحمن محمد: أُقدم حدوتة مختلفة مع أصالة بـ جابوا سيرته

أكد الشاعر عبدالرحمن محمد، أنه يشارك في ألبوم أصالة الجديد "في قربك" بأغنية "جابوا سيرته" من ألحان مديّن، وتوزيع أحمد إبراهيم.



وقال عبدالرحمن، لـ "صدى البلد"، إن الأغنية تروي حدوتة مختلفة، كما إنه يراهن عليها حيث إنها حققت نجاحا كبيرا قبل طرحها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنها أغنية فريدة من نوعها ومختلفة عن أي عمل تم تقديمه من قبل.



كما عبّر عن سعادته الكبيرة بالتعاون الأول له مع أصالة قائلًا:" العمل مع أصالة أهم خطوة في مسيريتي الفنية حتى الآن، وأنا تعلمت كثيرًا منها ومن العمل معها وأتمنى أن أكرر التجربة معها مرة أخرى".