رحيل أيمن حفني .. مرتضى منصور يوضح حقيقة التعاقد مع ازارو ..فيديو

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي بعد اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بعد الانتقادات التي وجهت له.



وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة المحور ساخرا "عشان اتعاقد مع ازارو لازم اشوف الجن اللي سابه ومبقاش يجيب أهداف"، مستكملا : لا أرغب في التعاقد مع أي لاعب في الأهلي.



وعن رحيل أيمن حفني لاعب الزمالك عن القلعة البيضاء قال منصور ، جلست مع اللاعب لإقناعه في الاستمرار لكنه يرغب في الانتقال لنادي يستطيع أن يشارك في مبارياته وضمان اللعب أساسيا.



وقال منصور: "رحيل حفني سيكون نهائيا لأنه كبير السن ، وغير منطقي أن ينتقل لأي ناد آخر على سبيل الإعارة".