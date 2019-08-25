مشكلة الكثافة بالفصول.. وزير التعليم: نبحث عن حلول خارج الصندوق

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل العمل لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول والتي تعاني منها المدارس الحكومية منذ سنوات عديدة.



وقال وزير التعليم، عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، على شاشة قناة MBC مصر، إن حل مشكلة تكدس الفصول بالطلاب لم يكن سهلا، لانها تحتاج إلى أراضٍ ومبانٍ وصيانة وتشغيل ونفقات كبيرة، على حد تعبيره.



وأوضح أن موازنة الأبنية التعليمية ليست كافية، ولكن الأبنية التعليمية تعمل على حل هذه الأزمة، مضيفا أن الأبنية التعليمية لن تستطيع تقديم حلا كافيا للمشكلة.



وتابع أن نصيب وزارة التعليم من الموازنة العامة للدولة محدود، وبالتالي فإن العمل يدور للبحث عن حلول أخرى غير تقليدية «خارج الصندوق»

