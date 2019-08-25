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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتطلع لافتراس بورنموث اليوم

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:46 ص
أجويرو - دي بروين
أجويرو - دي بروين لاعبا مانشستر سيتي
إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره بورنموث، اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".

الدوري الانجليزي .. وبدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، بالفوز على وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، في انطلاق مشواره بالبريمرليج، قبل أن يتعادل مع توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2، في الجولة الثانية والماضية.

الدوري الانجليزي .. ويتطلع السيتزن في مواجهة اليوم لافتراس بورنموث، للاقتراب من صدارة البريميرليج الذي يحتلها ليفربول منافسه الأول برصيد 9 نقاط.

وألمح جوسيب جوارديولا المدير الفني للسيتزن، بمشاركة الوافد الجديد البرتغالي جواو كانسيلو، أمام بورنموث، في مواجهة اليوم.

ويحتل السيتي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن بنفس رصيد النقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ولفرهامبتون مع بيرنلي، وتوتنهام هوتسبير مع نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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