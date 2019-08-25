بدون أدوية.. استنشاق هذا النوع من الشاى يحرق الدهون ويسد شهيتك

أثبتت دراسات جديدة أن مجرد تناول الشاي يمكن أن يساعدك بالفعل في إنقاص وزنك، حيث أنه منخفض بشكل لا يصدق من السعرات الحرارية ، ويساعد في كبح الشهية ، كما أن بعض الأعشاب لديها أيضًا القدرة على زيادة التمثيل الغذائي وتساعدك على فقدان الدهون. إليك أفضل أنواع الشاي التي تساعد على فقدان الوزن للشرب كل يوم وفقا لموقع .inminutes.com





1- الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر لديه القدرة على مساعدتك في إنقاص الوزن ، في الدراسات الحديثة ، أولئك الذين شربوا أربعة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر وإتباع عادات غذائية صحيحة تمكنوا من خسارة كيلو شهريا من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر .





2 - الشاي الأسود

الشاى الأسود غنى بمضادات الاكسدة تماما مثل الشاي الأخضر ، وأظهرت الدراسات أن إضافة أربعة أكواب من الشاي الأسود ا تساعدك على هضم أفضل ولكن بشرط تناوله بعد وجبتك الرئيسية بثلاث ساعات ويفضل إضافة الأعشاب التى تساعد على الهضم مثل النعناع أو القرنفل أو رشه من الجنزبيل فهى اعشاب مهضمة وتساعد على حرق أسرع للدهون.





3- شاي النعناع

توصلت دراسات حديثة إلى أن مجرد استنشاق شاى النعناع يكبح شهيتك ويؤدي لمقاومة الجوع فقط أملأ كوبًا من شاي النعناع وأستنشقيه ببطء ويمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون إلى الشاي للاستفادة من خسارة الوزن الزائدة.





4- الشاي الأبيض

يعتبر الشاي الأبيض أقل أنواع الشاي التي يتم معالجتها بين جميع أنواع الشاي لأنه يتم تجفيفه بشكل أساسي تحت أشعة الشمس ، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر أربع مرات من الشاي الأخضر، لذا فهو مشروب رائع لفقدان الوزن ، ويساعد في تحطيم الدهون الموجودة أثناء الحجب خلايا دهنية جديدة يتم إنشاؤها بواسطة الجسم.





5- شاي القرفة