الاعتماد على الغاز الطبيعي المحلي.. خبير يحذر من استيراد خامات البتروكيماويات

دعا المهندس مدحت يوسف، الخبير البترول، الحكومة المصرية وكافة المؤسسات المالية التمويلية للاستثمار فقط في مشروعات القيمة المضافة المعتمدة فقط علي الغاز الطبيعي دون غيره، وذلك لضمان ربحية مؤكدة وسداد مريح للأقساط والفوائد.



وحذر الخبير البترولي الاستثمار في قطاعات القيمة المضافة لمشروعات البتروكيماويات اعتمادا على مصادر خارجية بالاستيراد من الخارج لمادة النافثا، وإنما الاعتماد علي الغاز الطبيعي مصدر أساسي لتغذية تلك المشروعات.



وأضاف "يوسف": وضحت خريطة مصر في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية حيث انحصرت ثروتنا القومية في الاحتياطيات الضخمة من الغاز الطبيعي، وتم تأكيد توافر الغاز لفترات زمنية طويلة الامد من خلال تحول مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي، وهنا يأتي التحذير من مشروعات بتروكيماويات تعتمد علي مصادر خارجية بالاستيراد من الخارج لمادة النافثا".



وأشار الخبير إلى أن مجمع التحرير للبتروكيماويات سينطلق بالعين السخنة، ويسعى الى اجتذاب مساهمة الحكومة بنسب ليست بالقليلة، وهنا نأتي لمبررات التخوف وأهمها سابق فشل كافة المشروعات التي اعتمدت علي مصادر خارجية بالاستيراد مثل مشروع الاسترينكس والبولي بروبلين بالعين السخنة للشرقيين ومشروع البولي استر بالإسكندرية، خلاف تجربة قطاع البترول لمشروع انتاج البي في سي اعتمادا علي استيراد الايثيلين وقيامه بتصحيح الموقف بإنتاج الايثيلين محليا من الغاز الطبيعى.



وشدد الخبير، على أن الآن التاريخ يعيد نفسه لإعادة التجارب المريرة ولكن هذه المرة بيد القطاع الخاص والمستثمرين، ليخضع المشروع لندرة النافثا عالميا وتراكيبها السعرية الغير محددة إلا من خلال عقود طويلة الأجل طوال عمر المشروع ومن خلال مؤسسات دولية قوية وبضمانات قوية من حكومات تلك المؤسسات كما يفعلون معنا.