جنون العظمة.. ترامب: هذا ما سألني عنه قادة العالم في قمة السبع



في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن السؤال الذي طرحه عليه قادة العالم في قمة السبع هو "لماذا تكره وسائل الإعلام الأمريكية بلادها بهذا الشكل؟



وتابع ترامب: سأل الزعماء أيضا على سبب إصرار وسائل الإعلام على إفشال جهود الرئيس الأمريكي لجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى.



وقال ترامب إن قادة العالم يعتقدون أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا وأصبحت أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، ويعود ذلك بالطبع لجهوده ورؤيته في إدارة البلاد.



شارك الرئيس الأمريكي في قمة السبع المنعقدة في فرنسا وقال إن قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا، "تسير على نحو جيد".



