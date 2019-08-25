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ديني

خالد الجندي: هذا جزاء تارك الصلاة كما ذكر في القرآن ..فيديو

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:58 م
خالد الجندي
خالد الجندي
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدم اليقين سبب ترك المسلم للصلاة.

وأكد الشيخ خالد الجندي خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تارك الصلاة مصيره النار، مضيفا "ربنا قال إللي هيحصل يوم القيامة وأكد أن عدم الصلاة يُدخل النار في القرآن الكريم". 

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن الأذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع الأول لم يعترف بالصلاة، ونوع معترف بالصلاة، ولكن يكسل أن يصلي، وآخر يصلي مرات وينقطع مرات أخرى.

وتلا الشيخ خالد الجندي قوله تعالى "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين"، وقال تعالى "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى".

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