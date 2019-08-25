شاهد.. لاميتا فرنجية بصحبة ديفيد بيكهام

شاركت لاميتا فرنجية الفنانة اللبنانية جمهورها بصور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام".
وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بصحبة ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومان يونايتد الإنجليزى السابق، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة وكتبت "كرسي الكرسي كان ديفيد بيكهام".
يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.
وشاركت لاميتا فرنجية في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم و شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة.