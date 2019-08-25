شاهد.. لاميتا فرنجية بصحبة ديفيد بيكهام

شاركت لاميتا فرنجية الفنانة اللبنانية جمهورها بصور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بصحبة ديفيد بيكهام نجم ريال مدريد ومان يونايتد الإنجليزى السابق، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة وكتبت "كرسي الكرسي كان ديفيد بيكهام".



