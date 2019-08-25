جريزمان يحقق رقما جديدا ويفك عقدة الكامب نو بعد ثنائية ريال بيتيس

نجح الفرنسي أنطوان جريزمان المنضم حديثا لبرشلونة قادما من أتلتيكو مدريد، فى تسجيل هدفين فى مبارياته الرسمية مع الفريق الكتالوني امام ريال بيتيس اليوم علي ملعب الكامب نو، ليحقق إنجازا غير مسبوق في هذا القرن.



وأكدت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جريزمان بات أول لاعب يسجل هدفين، خلال مباراته الأولى مع برشلونة على ملعب كامب نو، في القرن الـ21.



كما تعتبر ثنائية جريزمان هي الأولى له في الليجا، منذ ديسمبر أول 2018، عندما سجل هدفين في شباك بلد الوليد بقميص أتلتيكو مدريد.



أما شبكة "سكواكا"، فقد أشارت إلى أن جريزمان لم يسجل في ملعب "كامب نو" بالليجا، سوى بقميص برشلونة، حيث خاض 14 مباراة هناك من قبل، سواء مع أتلتيكو مدريد أو ريال سوسيداد، وفشل في هز الشباك.



يذكر أن جريزمان انضم للبارسا هذا الصيف، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي، والبالغ 120 مليون يورو.