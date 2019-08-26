بدأت بخناقة وانتهت بسجدة .. 5 مشاهد مثيرة من حفل محمد رمضان بالساحل.. فيديو وصور

أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا وشهد الحفل 4 أفعالا مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.



تعدى على جمهوره :

كانت أولى الأفعال التى أثارت الجدل فى حفل محمد رمضان تعديه على الجمهور حيث تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وعلى اليوتيوب مقطع فيديو من حفل محمد رمضان فى حفلته الأخيرة وظهر فى الفيديو وهو يعتدى على الجمهور ويدفعهم بقوة و يسقطهم على الأرض بعد صعودهم على خشبة المسرح وهو الأمر الذى أثار غضب جمهوره العريض.



طيران رمضان :

كما أثار مشهد ظهور محمد رمضان محمولا على "واير" ويقوم ببعض الحركات فى الهواء وهو أمر لم يشهده حفلا غنائيا من قبل وأثار ايضا لغطا كبيرا بين جمهور رمضان.



سجدة :

وثالث الأفعال التى أثارت جدلا واسعا فى حفل محمد رمضان لحظة سجوده شبه عاريا بعد انتهاء الحفل يوجه الشكر لله بعد نجاحا حفله وحضور الجمهور بأعداد هائلة ولكن جمهوره عاب عليه حيث قال البعض ليس من المنطقى أن تسجد وانت شبه عاريا.



قميص رمضان الشفاف :

أما قميص رمضان الشفاف كان رابع الأفعال التى اثارت الجدل فى حفل محمد رمضان حيث ظهر بقميص أسود شفاف يظهر جسده وهو الأمر الذى دفع كثيرا من جمهوره الهجوم عليه مستحضرين مشاهد العرى التى ظهر بها فى حفله الاول بالقاهرة والذي أثار جدلا واسعا.



ملابس ملاكمة :

أما عن آخر أعمال محمد رمضان التى أثارت غضب جمهوره ظهوره بلوك مختلف وتعمده تغيير ملابسه أكثر من مرة حيث ظهر رمضان بجاكيت بدلة أبيض، ثم خلع البليزر، وظهر بـ "سديري"، كما ارتدى قميصا أسود شفاف، ثم ظهر بفرو وهو اللوك الذي ظهر به في كليب "بابا"، كما ظهر بـ"فانلة" داخلية سوداء وأخير ظهر بملابس الملاكمة.