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لجنة لفحص تظلمات القبول في مدارس التمريض بالشرقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:04 ص
وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يشكل لجنة لفحص تظلمات القبول
محمد الطحاوي
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بإستقبال بعض أولياء أمور الطالبات المتقدمات في مدارس التمريض والمتظلمين من عدم قبول بناتهم لعدم إجتيازهن الاختبارات المحددة للقبول.

وخلال اللقاء إستمع وكيل الوزارة للحاضرين والذين يلتمسون إعادة تصحيح إختبار اللغة الإنجليزية نظرًا لحصول بناتهم علي درجات عالية في المرحلة الإعدادية .

وقرر وكيل الوزارة تشكيل لجنة من مدير إدارة التدريب ، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية لفحص التظلمات والعرض.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه ضمن خطة التشغيل التجريبي لقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام ، قام الدكتور السيد محمد فرج أستاذ القلب بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف الفني علي القسطرة القلبية بالمستشفي العام بعمل قسطرة تداخلية خطرة لعدد 2 حالة حرجة ويوجد بها إنسدادات تامة بالشرايين .

والجدير بالذكر أنه تم بدء تدريب الأطباء علي إجراء القسطره التداخلية عن طريق شرايين الذراع وأساليب علاج توسيع ضيق الشرايين التاجيه.

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