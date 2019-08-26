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رياضة

الذهب لا يصدأ.. جماهير الأهلي والزمالك لـ شيكابالا: هتكون أحسن لاعب في مصر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:02 م
صدى البلد
محمد هاني عدسة: أشرف العمدة
بعد فوز الزمالك على فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت الماضي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، وتألق "الأباتشي" محمود عبد الرازق شيكابالا في اللقاء، بإحرازه هدفين وصناعة العديد من الفرص لزملائه، اعتبر عدد من النقاد والمتابعين للوسط الكروى أداء شيكابالا بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل خصوصا أنه ظل بعيدا عن الملاعب ما يقرب من عام.

وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع رأي بعض الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها عن أداء شيكابالا في الفترة الأخيرة وهل سيستمر على هذا الأداء أم لا.

وقال غينم محمد إنه أهلاوي ويعشق شيكابالا منذ الصغر ويتمنى له كل التوفيق، موضحا أن شيكابالا مظلوم في أغلبية الوقت، ولولا الحظ والرزق كان زمانه أحسن من محمد صلاح.

من جانبه قال وائل عبد الرحمن إن شيكابالا مثل الدهب لا يصدأ أبدا وهذا الموسم سيشهد توهجا للموهبة السمراء من جديد، موضحا أن اللاعب ما زال أمامه على الأقل 4 أعوام في الملاعب.

كما أشار أحمد محمود إلى أنه أهلاوي ويعشق شيكابالا، قائلا "قليلا ما تجد لاعبا يعشقه جمهور الفريق المنافس، شيكا كان أكثر من رائع في آخر لقاء، وبتمنى إنه يستمر عشان خاطر نفسه".

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