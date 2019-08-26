محافظ الوادى الجديد يخصص أرضا للمعارض الدائمة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتخصيص أرض معارض دائمة مجهزة للعارضين وذلك شمال الاستراحة الممتازة بحي الأمل.



جاء ذلك خلال تفقده لأعمال تطوير الإستراحة صباح اليوم، حيث وجه بتجهيز المكان بالشكل المناسب من بناء سور للمعرض وتركيب بلاط انترلوك ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالاستراحة وأرض المعارض ودهان واجهات المنازل المجاورة ، لفتح المجال أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة لتسويق مشروعاتهم ومنتجاتهم.



يذكر أن محافظة الوادى الجديد انتهت من الأعمال النهائية لتطوير الاستراحة الممتازة بمدينة الخارجة، والمكونة من دورين، الأرضي يشمل قاعة كبرى وصالة لكبار الزوار، و الدور العلوي يشمل 8 غرف وجناح (VIP)، بالإضافة لحمام سباحة بمساحة 12.5م × 25م لخدمة رواد الاستراحة وشاليهات وكافتيريا وذلك بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنيه.

