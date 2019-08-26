بإطلالة صيفية جريئة.. نوال الزغبي تبهر متابعيها



حققت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نجاحا كبيرا بعد يوم من طرح أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، بـ 6 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا عبر يوتيوب، يوم الخميس 18 يوليو.



وتقدم نوال الزغبي خلال الكليب ثلاث أغنيات "كدا باي، جوه قلبه، صبح صبح"، وهي أكثر الأغنيات انتشارا من ألبومها الجديد "كده باي".



نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام.وحلت نوال الزغبي بإطلالة جريئة بارتدائها كت اسود وليجن مع وضع ميكب خفيف علي وجهها وارتداء نظارة شمس.ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "روعة" و "الجمال له ناسة".