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رياضة

نهى هاني تحقق فضية سلاح الشيش في دورة الألعاب الأفريقية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:57 م
نهى هاني
نهى هاني
عمرو الحلوانى
حققت نهى هاني، المركز الثاني والميدالية الفضية في سلاح الشيش ضمن مباريات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب على صالة مولاي رشيد.

وخسرت نهى هاني في المباراة النهائية أمام بطلة تونس.

وحققت يارا الشرقاوي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

يرأس بعثة مصر في السلاح عبدالمنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح ويضم الجهاز الفني ماهر حمزة المدير الفني وشريف البكري مدرب العام سلاح السيف وإسلام جمال مدرب سيف المبارزة.

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