ارتفاع درجة حرارة الجسم وطريقة التعبير في الكلام.. أسباب تحكم الطاقة بجسمك

هناك من يستنكرون وجود الطاقة في حياتنا من الأساس، وأكد استشاري الطاقة الحيوية والعلاج بالريكي أحمد شعبان إن كل حياتنا ما هى إلا طاقة فأفكارنا السريعة طاقة عالية بمراكز التفكير بالرأس، وزيادة نشاط الغدد أو خمولها بسبب الطاقة فيها.



كما أن حرارة الجسم العالية أو القليلة هي طاقة في الأساس، وكذلك حرارة الرأس العالية عن باقي الجسم، وأيضا التعاملات ما هي إلا طاقة فنجد رد الفعل العدائي أو الهادي هو في الأساس طاقة عالية وطاقة منخفضة.



جميع اختيارات الإنسان ليس فقط للون الملابس ولكن أيضا لألفاظ معينة وكلمات محدده ما هي إلا طاقه، كما أن تحركات يدك في لغة جسدك إذا كانت قوية أو هادئة، و حركات الذراعين للأعلى أو الاسفل كلها طاقه، و شخصيتك ما هي إلا طاقة وتتغير شخصيتك مع تغير الطاقة.



وشدد في نهاية حديثه على أنه من الضروري أن نقيس على ذلك كل شىء فى الحياة ، كل شىء طاقه وكيفية التحكم والتغيير هو في تغيير هذا النمط الطاقي، لذا لا يمكن ان نستنكر وجود الطاقة في حياتنا ومدى أهميتها وتأثيرها.