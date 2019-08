إجراء احترازي عالميا.. الصحة تحذر من تشغيلات لمضاد حيوي .. مستند

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم 33 لعام 2019 من عبوات مغشوشة من المستحضر الدوائية الاتية :-



1- «Curam 457 mg/Sml powder for oral suspension. fain»



‏أرقام التشغيلات« 1807714 - 1807712 - 1807713 - 1807720 - 1807721- 1807719 -1807710- 180771112 - 1809710 - 1809709 - 1807724 -‎1809715 - 1807723 - 1807722 -

1809711- 1809714 - 1809713 - 1809717 - 1809716 - 1810700 - 1809718 - 1810702 --181001- 1810703 - 1810704 - 1810705- 1810706-58».



2- «Curam 312.5 mg/Sml powder for oral suspension. fain»



‏أرقام التشغيلات« 1901709 - 1811706 - 1809723 - 1810713- 1809721 - 1809722 - 1807717 - 1809720 - 1810719 -1811705».





3- ‏«Curam 156.25 mg/Sml powder for oral suspension. fain» تشغيلة رقم 1809719



واكدت الإدارة المركزية أن هذا الإجراء بناء علي طلب شركة ساندورز ، كإجراء احترازي كما هو متبع عالميًا .



وشددت الإدارة علي نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية فى حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة فى حالة وجود تلك الفواتير وإفادتنا بما تم.



الجدير بالذكر ان دواعى استعمال دواء Curam :

1- يستخدم فى علاج حالات التهابات الجهاز التنفسي السفلي والتهاب الأذن الوسطى كما يعالج التهاب الجيوب الأنفية وحالات التهابات الجلد .



2- يعالج كيورام حالات التهابات الحلق واللوزتين والتهاب الجهاز البولي الجرثومي كما يستخدم فى الوقاية في الجراحة الملوثة وذات رئة الاستنشاقية وفى والخراجات الرئوية .



3- يستخدم فى علاج الدمامل والخراج والتهاب النسيج الخلوى وعدوى الجروح وعضات الحيوانات كما يعالج حالات التهاب الاسنان والخراج فى الاسنان وعدوى المفاصل والعظام .