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فيديو جراف

فيديو جراف | ريهام سعيد وسقطاتها التي أدت لاعتزالها

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:00 م
كريم عاطف
سقطات على الهواء مباشرة أمام ملايين الجماهير، ألفاظ غير لائقة وكلمات تتنافى ربما مع الثقافة والآداب العامة تسللت إلى استوديوهات برامج التوك شو، والتي كان آخرها ريهام سعيد.

وجاءت حلقة السمنة التي هزت الرأي العام واعتبرها الكثير إساءة للسيدة والأم المصرية، الأمر الذي تسبب في وقف برنامجها وتحويلها للتحقيق.

وفى هذا الفيديو جراف نتعرف على عدد من سقطات ريهام سعيد.

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