طلعت يوسف: درجة الحرارة وملعب مباراة العربي أثر على أداء لاعبي الاتحاد السكندري

أبدى طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، امتنانه للفوز الذي حققه فريقه على العربي الكويتي فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد صباح السالم فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" .



وقال طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري فى تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "نحن في بداية الموسم، والتفاهم سيزيد بين اللاعبين مع الوقت، أرض الملعب أثرت بالطبع على لاعبي الفريقين".



وأضاف يوسف مدرب الاتحاد السكندري: "وكان ارتفاع درجة الحرارة عاملا سلبيا أيضا ـ مباراة العودة تحظى بنفس الأهمية، سنكون مستعدين لها بشكل كامل ، وأشكر لاعبي فريقي على مجهودهم خلال المباراة، وأنتظر منهم المزيد".



وحقق الاتحاد السكندري فوزا مهما على نظيره العربى الكويتي بهدف دون مقابل من ضربة جزاء فى مباراة اليوم والتى جمعت بينهما فى ذهاب البطولة العربية.



ويلتقي الاتحاد السكندري نظيره العربى الكويتي في مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر المقبل في مدينة الإسكندرية لحسم المتأهل الى دور الـ16.