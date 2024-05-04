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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 6 أشخاص في قصف طائرات روسية بدون طيار في خاركيف بأوكرانيا

صدى البلد

أكد مسؤولون أوكرانيون، اليوم السبت، إن روسيا شنت هجومًا على الطائرات بدون طيار على مناطق خاركيف ودنيبرو في أوكرانيا ، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص على الأقل وضرب البنية التحتية الحرجة والمباني التجارية والسكنية.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت 13 طائرة بدون طيار تستهدف المناطق في الشمال الشرقي ووسط البلاد. وقال قائد القوات الجوية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت جميع الطائرات بدون طيار.

الحاكم الإقليمي أشار إلى إن حطام الطائرات بدون طيار التي أسقطتها أصابت أهدافا مدنية في خاركيف بشمال شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وإشعال حريق في مبنى إداري.


وقال أوليه سينيهوبوف، الذي كتب على تطبيق الرسائل تيليجرام، إن طفلاً يبلغ من العمر 13 عامًا وامرأة يعالجان في المستشفى، وتم علاج امرأتين أخريين في الموقع. 

وأضاف أن خدمات الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق.

لفت سيرهي ليساك، حاكم المنطقة الصناعية، إلى إن شخصين أصيبا في منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية. وأضاف أن منشأة للبنية التحتية الحيوية وثلاثة منازل لحقت بها أضرار.

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