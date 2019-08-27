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تعليم

آخر موعد للإطلاع على أوراق تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية.. الخميس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:08 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، انتهاء فترة تقديم التظلمات لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول، يوم الخميس الماضي (22 أغسطس) بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد قطاع المعاهد في بيان له، أن آخر موعد للاطلاع على أوراق الإجابة سيكون بعد غد، الخميس، 29 أغسطس، ولن يسمح لأى طالب بالإطلاع بعد هذا الموعد.

وأوضح قطاع المعاهد، أنه بعد آخر يوم للاطلاع على أوراق الإجابة، سيعود العاملون بالمنظومة، إلى عملهم الأصلي، لحين بداية أعمال طعون الدور الثاني، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وأشار قطاع المعاهد، إلى أن أغلب تظلمات طلاب القسمين العلمي والأدبي مُنصبَّة على المواد الثقافية في كل قسم.

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