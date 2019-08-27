حظك اليوم الثلاثاء 27-8-2019 وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج القوس

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



وتقدم خبيرة الابراج عبير فؤاد توقعات علماء الفلك وحظك اليوم الثلاثاء 27-8-2019 لمواليد برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، ويتصف مواليده بالصبر وقوة التحمل.



حظك اليوم برج القوس توقعات مواليد برج القوس مهنيًا:



يدعوك الوضع المهني الدقيق الذي تمر به إلى ضبط انفعالاتك والانتباه إلى تصرفاتك، قد تكون بانتظارك تحديات.



حظك اليوم برج القوس توقعات مواليد برج القوس عاطفيًا:



لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.



حظك اليوم برج القوس توقعات مواليد برج القوس صحيًا:



لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة ، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبرًا على زيارة أندية الرياضة.