محافظ الغربية يفند 50 حالة إزالة تمت في 10 مراكز خلال 4 أيام

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على عدم سماحه بالتهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء فور الشروع في تنفيذها ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف مما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة.



واشار إلى أنه وفى هذا الإطار؛ نفذت محافظة الغربية 50 حالة تعد في المهد خلال الفترة من 22-25/8/2019، في كل مركز ومدينة، كالتالي:



أولا: مركز ومدينة قطور قام بإزالة 7 حالات تعد تمثلت في حالتين بالمدينة على مساحة 318 م2- حالة بقرية إبشواى على مساحة 25 م2- حالة بقرية بلتاج على مساحة 96 م2- حالة بقرية دماط على مساحة 350 م2- حالتان بقرية محلة مسير على مساحة 130 م2).



ثانيا: أزال مركز كفر الزيات 5 حالات تعد في المهد على مساحة 400 م2 بقرى (مشله – الدلجمون – قليب إبيار- حالتان بالمدينة).



ثالثا: أزال مركز ومدينة السنطة 6 حالات تعد في المهد تمثلوا في (5 حالات تعدى على أملاك الري بمساحة 880 م2- حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 56 م2 في قرية شندلات).



رابعا: أزال مركز ومدينة المحلة الكبرى 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 4 قيراطا و15 سهما بنطاق الوحدات المحلية لقرى (الهياتم – صفط تراب – العامرية).



خامسا: نفذ مركز ومدينة زفتى 4 قرارات إزالة وحالتين في المهد بنطاق المدينة، وكذا إزالة تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 500 م2.



سادسا: أزال مركز ومدينة بسيون 4 حالات تعد على أرض زراعية في المهد على مساحة 668 م2 بقرية أبو حمر.



سابعا: أزال حي ثان المحلة الكبرى 6 حالات تعد في المهد و تنفيذ 4 قرارات إزالة.



ثامنا: أزال حي أول طنطا دور سابع علوى مخالف في شارع مستجد .



تاسعا: أزال مركز ومدينة سمنود حالة تعد على أرض الأوقاف بمساحة 130م2.



عاشرا: أزال مركز ومدينة طنطا شدة خشبية في المهد لسقف دور أرضى بعزبة الكوم الأخضر وشدة خشبية أخرى لدور رابع بنطاق قرية شوبر.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية متابعته الدورية لحملات الإزالة للتأكد من تحقيق أهدافها ، مشددًا على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.