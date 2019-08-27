الصين تعتقل مواطنا أسترليا بتهمة التجسس

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصينية اعتقلت أكاديمي أسترالي بتهمة التجسس، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين،، في بيان نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الباحث والمؤلف يانج هينججون أوقف رسميًا في 23 أغسطس الجاري.



وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ، وهو ما ترفضه الصين حيث عبرت وزارة الخارجية عن "عدم رضاها" عن تصريحات أستراليا "السلبية" بخصوص بحر الصين الجنوبي وتطورها العسكري.



وقالت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا: "نأمل أن يقرأ الجانب الأسترالي بطريقة صحيحة وإيجابية نوايا الصين الإستراتيجية وسعيها لتحقيق التنمية."